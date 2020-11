மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டிப்பட்டி அருகே ஜீவசமாதி ஆகப்போவதாக கூறி குழிக்குள் தவம் இருந்த அகோரி - பொதுமக்கள் குவிந்ததால் பரபரப்பு + "||" + Near Andipatti Become a tomb of life Agori who was penitent in the pit As the public converged

ஆண்டிப்பட்டி அருகே ஜீவசமாதி ஆகப்போவதாக கூறி குழிக்குள் தவம் இருந்த அகோரி - பொதுமக்கள் குவிந்ததால் பரபரப்பு