மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மீன்மார்க்கெட் அருகேயுள்ள தற்காலிக பஸ் நிலையத்தில் இருந்து பஸ்கள் இயக்கம் - இடநெருக்கடியை குறைக்க நடவடிக்கை + "||" + Near Vellore Fish Market From the makeshift bus station Movement of buses

வேலூர் மீன்மார்க்கெட் அருகேயுள்ள தற்காலிக பஸ் நிலையத்தில் இருந்து பஸ்கள் இயக்கம் - இடநெருக்கடியை குறைக்க நடவடிக்கை