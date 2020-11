மாவட்ட செய்திகள்

மனு நூலை தடை செய்யக்கோரி ஊர்வலமாக செல்ல முயன்ற விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் 75 பேர் கைது + "||" + Petition to ban the thread Trying to go in procession 75 arrested by Liberation Tigers of Tamil Eelam

மனு நூலை தடை செய்யக்கோரி ஊர்வலமாக செல்ல முயன்ற விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் 75 பேர் கைது