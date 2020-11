மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தத்தில் லாரியில் தேங்காய்களுக்குள் மறைத்து 19 டன் ரேஷன் அரிசி கர்நாடகாவுக்கு கடத்தல் - அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து விசாரணை + "||" + Kudiyatham Hidden in the coconuts in the truck 19 tons of ration rice Smuggling to Karnataka

