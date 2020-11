மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை கொள்ளை வழக்கில் கைது: பகலில் போலீஸ்காரர்; இரவில் பலே திருடன் - ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் பணத்தை இழந்ததாக பரபரப்பு தகவல் + "||" + Arrested in Nellai robbery case: Policeman during the day; Bale thief at night

நெல்லை கொள்ளை வழக்கில் கைது: பகலில் போலீஸ்காரர்; இரவில் பலே திருடன் - ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் பணத்தை இழந்ததாக பரபரப்பு தகவல்