மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிள் மோதி பலியான அரசு பஸ் டிரைவரின் குடும்பத்துக்கு ரூ.35½ லட்சம் இழப்பீடு - விபத்தை ஏற்படுத்தியவர் வழங்க தீர்ப்பாயம் உத்தரவு + "||" + Rs 35 lakh compensation for the family of a government bus driver who was killed in a motorcycle collision

மோட்டார் சைக்கிள் மோதி பலியான அரசு பஸ் டிரைவரின் குடும்பத்துக்கு ரூ.35½ லட்சம் இழப்பீடு - விபத்தை ஏற்படுத்தியவர் வழங்க தீர்ப்பாயம் உத்தரவு