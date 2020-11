மாவட்ட செய்திகள்

ரசிகர்களுக்காகவே தனி கட்சி நடிகர் விஜய்யுடன் எனக்கு எந்த மோதலும் இல்லை - டைரக்டர் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் பேட்டி + "||" + I have no conflict with individual party actor Vijay for the sake of the fans - Interview with Director SA Chandrasekhar

ரசிகர்களுக்காகவே தனி கட்சி நடிகர் விஜய்யுடன் எனக்கு எந்த மோதலும் இல்லை - டைரக்டர் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் பேட்டி