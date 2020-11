மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி வரும் முதல்-அமைச்சருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்க வேண்டும் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் எஸ்.பி.சண்முகநாதன் எம்.எல்.ஏ. பேச்சு + "||" + To the Chief-Minister coming to Thoothukudi To give a special welcome Southern District Secretary SB Shanmuganathan MLA Speech

தூத்துக்குடி வரும் முதல்-அமைச்சருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்க வேண்டும் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் எஸ்.பி.சண்முகநாதன் எம்.எல்.ஏ. பேச்சு