மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழை காரணமாக கேத்தி பாலாடாவில் விளைநிலங்களுக்குள் வெள்ளம் புகுந்தது - 7 வீடுகள் சேதம் + "||" + Due to continuous rain In Kathy Balada The farmland was flooded 7 houses damaged

தொடர் மழை காரணமாக கேத்தி பாலாடாவில் விளைநிலங்களுக்குள் வெள்ளம் புகுந்தது - 7 வீடுகள் சேதம்