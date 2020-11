மாவட்ட செய்திகள்

வேல் யாத்திரைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதை கண்டித்து கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு பா.ஜ.க.வினர் ஆர்ப்பாட்டம் 160 பேர் கைது + "||" + For the Vail Pilgrimage Condemning the ban Before the Collector's Office BJP protest 160 people arrested

