மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் 30-ந் தேதிக்குள் விவசாயிகள் நெல் பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + Farmers in Kanchipuram district can get paddy crop insurance by 30th - Collector Information

காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் 30-ந் தேதிக்குள் விவசாயிகள் நெல் பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம் - கலெக்டர் தகவல்