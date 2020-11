மாவட்ட செய்திகள்

அம்பத்தூர் எஸ்டேட் போலீஸ் நிலைய வளாகத்தில் போலீசை தாக்கி விட்டு 4 கைதிகள் தப்பி ஓட்டம் + "||" + At the Ambattur Estate Police Station premises 4 prisoners fled after attacking police

அம்பத்தூர் எஸ்டேட் போலீஸ் நிலைய வளாகத்தில் போலீசை தாக்கி விட்டு 4 கைதிகள் தப்பி ஓட்டம்