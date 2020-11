மாவட்ட செய்திகள்

சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அருகே கிணற்றில் மூழ்கி சிறுவன் சாவு + "||" + Boy drowns in well near Singapperumal temple

சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அருகே கிணற்றில் மூழ்கி சிறுவன் சாவு