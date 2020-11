மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார்சைக்கிளில் ‘லிப்ட்’ கேட்டு சென்று திருநங்கைபோல் வேடமணிந்து போலீஸ்காரரிடம் நகை பறித்தவர் கைது + "||" + Police have arrested a man who asked for a lift on a motorcycle and disguised himself as a transgender person

மோட்டார்சைக்கிளில் ‘லிப்ட்’ கேட்டு சென்று திருநங்கைபோல் வேடமணிந்து போலீஸ்காரரிடம் நகை பறித்தவர் கைது