மாவட்ட செய்திகள்

9 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை 23-ந் தேதி பள்ளிகள் திறப்பு - மந்திரி வர்ஷா கெய்க்வாட் அறிவிப்பு + "||" + 9th to 12th class schools opening on 23rd - Announcement by Minister Varsha Kejriwal

9 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை 23-ந் தேதி பள்ளிகள் திறப்பு - மந்திரி வர்ஷா கெய்க்வாட் அறிவிப்பு