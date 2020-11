மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் கொரோனாவில் இருந்து குணம் அடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 10 ஆயிரத்தை தாண்டியது மேலும் 108 பேருக்கு தொற்று + "||" + In Erode district From Corona Number of healed Exceeded 10 thousand A further 108 people were infected

