மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற 26-ந் தேதி நடைபெறும் வேலை நிறுத்தத்தில் திரளாக பங்கேற்க வேண்டும் தொழிற்சங்க கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Resolution of the trade union meeting to participate in the strike on the 26th

வருகிற 26-ந் தேதி நடைபெறும் வேலை நிறுத்தத்தில் திரளாக பங்கேற்க வேண்டும் தொழிற்சங்க கூட்டத்தில் தீர்மானம்