மாவட்ட செய்திகள்

மகன் வீட்டில் இருந்து துரத்தியதால் பிச்சைக்காரர் போல் வாழ்க்கை நடத்தும் ஓய்வு பெற்ற போலீஸ் அதிகாரி - இந்த வாழ்க்கையே மன நிம்மதியை தருவதாக உருக்கம் + "||" + Like a beggar because his son was kicked out of the house Retired police officer leading a life

மகன் வீட்டில் இருந்து துரத்தியதால் பிச்சைக்காரர் போல் வாழ்க்கை நடத்தும் ஓய்வு பெற்ற போலீஸ் அதிகாரி - இந்த வாழ்க்கையே மன நிம்மதியை தருவதாக உருக்கம்