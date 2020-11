மாவட்ட செய்திகள்

தீபாவளிக்கு பிறகு வழிபாட்டு தலங்களை திறப்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் தயாராகி விடும் - முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு + "||" + Places of worship after Deepavali Guidelines for opening will be prepared - Announcement by First Minister Uttam Thackeray

