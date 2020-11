மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை, தென்காசி மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை - விவசாய பணிகள் தீவிரம் + "||" + Widespread rains in Nellai and Tenkasi districts - intensification of agricultural activities

நெல்லை, தென்காசி மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை - விவசாய பணிகள் தீவிரம்