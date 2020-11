மாவட்ட செய்திகள்

துபாயில் இருந்து சிறப்பு விமானத்தில் கடத்தல்: சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.70½ லட்சம் தங்கம் பறிமுதல் - 6 பேர் கைது + "||" + Hijacking on a special flight from Dubai: At the Chennai airport Rs.70 lakh gold seized - 6 arrested

துபாயில் இருந்து சிறப்பு விமானத்தில் கடத்தல்: சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.70½ லட்சம் தங்கம் பறிமுதல் - 6 பேர் கைது