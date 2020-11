மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் வாடகை கொடுக்காததால் தகராறு வீட்டு உரிமையாளர்- வாடகைதாரர் கட்டிப்புரண்டு சண்டை + "||" + Homeowner-tenant quarrel over non-payment of rent during corona curfew

கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் வாடகை கொடுக்காததால் தகராறு வீட்டு உரிமையாளர்- வாடகைதாரர் கட்டிப்புரண்டு சண்டை