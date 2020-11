மாவட்ட செய்திகள்

நிரந்தர சந்தை அமைத்து தரக்கோரி மனு கொடுக்க கழுத்தில், காய்கறிகளை மாலையாக அணிந்து வந்த விவசாயிகள் + "||" + Farmers wearing garlands around their necks to petition for a permanent market

