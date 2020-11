மாவட்ட செய்திகள்

பேரணாம்பட்டில் ஏ.டி.எம்.மில் பணம் எடுத்து தருவது போல் ஏமாற்றிய வாலிபர் சிக்கினார் - பொதுமக்கள் அடித்து உதைத்ததால் பரபரப்பு + "||" + Young man caught cheating at ATM in Peranampattu - Excitement as the public beat and kicked

பேரணாம்பட்டில் ஏ.டி.எம்.மில் பணம் எடுத்து தருவது போல் ஏமாற்றிய வாலிபர் சிக்கினார் - பொதுமக்கள் அடித்து உதைத்ததால் பரபரப்பு