மாவட்ட செய்திகள்

தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவர் என்பதால் மிரட்டுவதாக புகார்: பதவியை ராஜினாமா செய்யப்போவதாக ஊராட்சி தலைவி அறிவித்ததால் பரபரப்பு - அதிகாரிகள் நேரில் விசாரணை + "||" + Complaint of intimidation because he belongs to the lower class: That he was going to resign the post Excitement as the panchayat leader announced

தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவர் என்பதால் மிரட்டுவதாக புகார்: பதவியை ராஜினாமா செய்யப்போவதாக ஊராட்சி தலைவி அறிவித்ததால் பரபரப்பு - அதிகாரிகள் நேரில் விசாரணை