மாவட்ட செய்திகள்

இரவில் கிரேனுடன் கூடிய ராட்சத மிதவை மோதியது: பாம்பன் ரெயில் பாலம் சேதம்? பயணிகளுடன் பாலத்தை கடக்க வந்த சேது எக்ஸ்பிரஸ் அதிரடியாக நிறுத்தம் + "||" + At night the giant float collided with the crane: Damage to Pamban Rail Bridge?

