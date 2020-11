மாவட்ட செய்திகள்

2021-ம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் மூலம் தமிழகத்திற்கு விடிவுகாலம் தரக்கூடிய ஆட்சி அமையும் - கடலூரில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி + "||" + By the 2021 Assembly election Tamil Nadu will be ruled by a free government - Interview with Premalatha Vijayakanth in Cuddalore

2021-ம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் மூலம் தமிழகத்திற்கு விடிவுகாலம் தரக்கூடிய ஆட்சி அமையும் - கடலூரில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி