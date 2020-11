மாவட்ட செய்திகள்

20 சதவீத போனஸ் வழங்கக்கோரி போக்குவரத்து தொழிலாளர் கூட்டமைப்பினர் முற்றுகை போராட்டம் + "||" + Ask for a 20 percent bonus Transport Workers Federation The siege struggle

20 சதவீத போனஸ் வழங்கக்கோரி போக்குவரத்து தொழிலாளர் கூட்டமைப்பினர் முற்றுகை போராட்டம்