மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு காவல்கிணறில் அ.தி.மு.க.வினர் உற்சாக வரவேற்பு + "||" + First Minister Edappadi Palanisamy received an enthusiastic welcome by the AIADMK at the police station

முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு காவல்கிணறில் அ.தி.மு.க.வினர் உற்சாக வரவேற்பு