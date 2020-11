மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பந்தட்டை அருகே, வயலில் அறுந்து கிடந்த மின்கம்பியை மிதித்த சிறுவன் சாவு + "||" + Near the Veppanthattai, Death of a boy who stepped on a power line cut in the field

