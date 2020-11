மாவட்ட செய்திகள்

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு புத்தாடைகள், பட்டாசுகளை வாங்க அலைமோதும் மக்கள் கூட்டம் - குற்ற சம்பவங்களை தடுக்க போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு + "||" + On the eve of Deepavali festival Crowds flock to buy puddings and crackers - Intensive police surveillance to prevent crime

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு புத்தாடைகள், பட்டாசுகளை வாங்க அலைமோதும் மக்கள் கூட்டம் - குற்ற சம்பவங்களை தடுக்க போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு