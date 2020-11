மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்று காரணமாக மூடப்பட்டது: 7 மாதங்களுக்கு பிறகு கோவையில் தியேட்டர்கள் திறப்பு - காந்தி பூங்கா, அருங்காட்சியகத்துக்கும் அனுமதி + "||" + Opening of theaters in Coimbatore Gandhi Park, Admission to the museum

கொரோனா தொற்று காரணமாக மூடப்பட்டது: 7 மாதங்களுக்கு பிறகு கோவையில் தியேட்டர்கள் திறப்பு - காந்தி பூங்கா, அருங்காட்சியகத்துக்கும் அனுமதி