மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிக்கூடங்கள் திறப்பு குறித்து முதல்-அமைச்சர் நாளை அறிவிப்பார் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தகவல் + "||" + Regarding the opening of schools The Chief-Minister will announce tomorrow Information from Minister KA Senkottayan

பள்ளிக்கூடங்கள் திறப்பு குறித்து முதல்-அமைச்சர் நாளை அறிவிப்பார் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தகவல்