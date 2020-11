மாவட்ட செய்திகள்

நிர்பயா திட்டத்தின் கீழ் பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக போலீஸ் துறைக்கு 751 இருசக்கர வாகனங்கள் எடியூரப்பா வழங்கினார் + "||" + Edyurappa donated 751 two-wheelers to the police department for the protection of women under the Nirbhaya scheme

நிர்பயா திட்டத்தின் கீழ் பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக போலீஸ் துறைக்கு 751 இருசக்கர வாகனங்கள் எடியூரப்பா வழங்கினார்