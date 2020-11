மாவட்ட செய்திகள்

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்ட தற்காலிக பஸ் நிலையங்கள் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது + "||" + Set ahead of the Deepavali festival Temporary bus stations came into use

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்ட தற்காலிக பஸ் நிலையங்கள் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது