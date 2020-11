மாவட்ட செய்திகள்

அவினாசி தாலுகா அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் அதிரடி சோதனை - கணக்கில் வராத ரூ.60 ஆயிரம் பறிமுதல் + "||" + At the Avinashi taluka office Anti-Corruption Department Action Test - 60 thousand unaccounted for confiscation

