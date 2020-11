மாவட்ட செய்திகள்

சிரஞ்சீவி சர்ஜாவின் குழந்தைக்கு தொட்டில் சாஸ்திரம் விழா சிருவை நான் என் மகன் வடிவில் காண்கிறேன் நடிகை மேக்னா ராஜ் உருக்கம் + "||" + I see the cradle of Chiranjeevi Sarja's cradle ceremony child in the form of my son Actress Magna Raj melting

சிரஞ்சீவி சர்ஜாவின் குழந்தைக்கு தொட்டில் சாஸ்திரம் விழா சிருவை நான் என் மகன் வடிவில் காண்கிறேன் நடிகை மேக்னா ராஜ் உருக்கம்