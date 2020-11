மாவட்ட செய்திகள்

அனைவரது ஒத்துழைப்பால் கொரோனாவை வெல்ல முடிந்தது சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் பெருமிதம் + "||" + The Director of Health is proud to have been able to beat Corona with the cooperation of all

அனைவரது ஒத்துழைப்பால் கொரோனாவை வெல்ல முடிந்தது சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் பெருமிதம்