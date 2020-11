மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி-சின்னசேலம் இடையே புதிய அகல ரெயில்பாதை பணிகளை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை - கலெக்டர் கிரண்குராலா தகவல் + "||" + Between Kallakurichi-Chinnasalem New wide-gauge railway works Quick completion action - Information from Collector Kirankurala

கள்ளக்குறிச்சி-சின்னசேலம் இடையே புதிய அகல ரெயில்பாதை பணிகளை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை - கலெக்டர் கிரண்குராலா தகவல்