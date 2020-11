மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலையில் உள்ள அறிவியல் பூங்காவுக்குள் 10 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது - கலெக்டர் கே.எஸ்.கந்தசாமி தகவல் + "||" + In Thiruvannamalai Within the Science Park For those under 10 years of age Not allowed Collector KS Kandasamy Information

திருவண்ணாமலையில் உள்ள அறிவியல் பூங்காவுக்குள் 10 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது - கலெக்டர் கே.எஸ்.கந்தசாமி தகவல்