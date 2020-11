மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் தொடர் மழையால் கடை வீதிகள் வெறிச்சோடியது + "||" + In Pudukkottai district, shop streets were deserted due to continuous rain

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் தொடர் மழையால் கடை வீதிகள் வெறிச்சோடியது