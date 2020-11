மாவட்ட செய்திகள்

சூரசம்ஹாரம், திருக்கல்யாணம் நிகழ்ச்சிகளில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை: இணை ஆணையர் + "||" + Devotees are not allowed in Surasamaharam and Tirukkalyanam ceremonies: Associate Commissioner

சூரசம்ஹாரம், திருக்கல்யாணம் நிகழ்ச்சிகளில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை: இணை ஆணையர்