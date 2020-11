மாவட்ட செய்திகள்

பேரூர் அருகே, தோட்டத்தில் பதுக்கி வைத்திருந்த நாட்டு துப்பாக்கி பறிமுதல் - முன்னாள் ராணுவ வீரருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Near Perur, Country gun confiscated from garden - Webcast for ex-serviceman

பேரூர் அருகே, தோட்டத்தில் பதுக்கி வைத்திருந்த நாட்டு துப்பாக்கி பறிமுதல் - முன்னாள் ராணுவ வீரருக்கு வலைவீச்சு