மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி அருகே சிறுமி தற்கொலை - தீபாவளிக்கு புத்தாடை எடுக்காததால் சோகமுடிவு + "||" + Near Kovilpatti The girl committed suicide Because I don't take puttada for Deepavali

கோவில்பட்டி அருகே சிறுமி தற்கொலை - தீபாவளிக்கு புத்தாடை எடுக்காததால் சோகமுடிவு