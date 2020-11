மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி 2 நாட்களில் ரூ.26¾ கோடிக்கு மது விற்பனை - கடந்த ஆண்டை விட அதிகம் + "||" + In Tanjore and Thiruvarur districts Deepavali festival In 2 days Liquor sales for Rs 260 crore

தஞ்சை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி 2 நாட்களில் ரூ.26¾ கோடிக்கு மது விற்பனை - கடந்த ஆண்டை விட அதிகம்