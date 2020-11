மாவட்ட செய்திகள்

கீழப்பழுவூர் அருகே சேறும், சகதியுமான சாலையில் நாற்று நடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் + "||" + The public engaged in a struggle to plant seedlings on a muddy, muddy road near Keelappaluvoor

