மாவட்ட செய்திகள்

வரைவு பட்டியல் வெளியீடு மாவட்டத்தில் 26 லட்சத்து 7 ஆயிரத்து 693 வாக்காளர்கள் - ஆண்களை விட பெண்கள் அதிகம் + "||" + Draft list release district 26 lakh 7 thousand 693 voters - There are more women than men

வரைவு பட்டியல் வெளியீடு மாவட்டத்தில் 26 லட்சத்து 7 ஆயிரத்து 693 வாக்காளர்கள் - ஆண்களை விட பெண்கள் அதிகம்