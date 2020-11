மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் வெளுத்துகட்டிய மழை கொடைக்கானலில் நட்சத்திர ஏரி நிரம்பியது + "||" + Rain throughout the district In Kodaikanal Star Lake was full

மாவட்டம் முழுவதும் வெளுத்துகட்டிய மழை கொடைக்கானலில் நட்சத்திர ஏரி நிரம்பியது