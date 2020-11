மாவட்ட செய்திகள்

பரமத்திவேலூர் அருகே, பலத்த மழைக்கு அரசு பள்ளியின் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்தது + "||" + Near Paramathivelur, Government school for heavy rain The perimeter wall collapsed

