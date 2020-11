மாவட்ட செய்திகள்

மருத்துவப்படிப்பில் 7.5 சதவீதம் உள் ஒதுக்கீட்டினால் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் 5 பேருக்கு மருத்துவக்கல்லூரியில் இடம் கிடைத்தது